شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مشددة على محال الحلاقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

شددت أمانة محافظة جدة على محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، استمرار الرقابة على كافة المنشأت للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية، حفاظا على صحة أفراد المجتمع، مشيرا إلى استمرار منع تقديم الشيشة بالمقاهي وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كما سيتم استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات المخالفة.