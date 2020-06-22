شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مشددة على محال الحلاقة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، استمرار الرقابة على كافة المنشأت للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية، حفاظا على صحة أفراد المجتمع، مشيرا إلى استمرار منع تقديم الشيشة بالمقاهي وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم، كما سيتم استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات المخالفة.
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