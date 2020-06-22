شكرا لقرائتكم خبر عن توقيت عودة الطيران الدولي غير معلوم والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء لـ«اليوم»، أن تاريخ فتح الطيران الدولي ما زال غير معلوم حالياً، إذ يعتمد على قرارات اللجان المختصة، مؤكدا أن وعي المواطن والمقيم بالإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها عند السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد مهم وأساسي. ودعا للالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المعلنة لسلامة المسافرين لتحقيق رحلة آمنة، موضحا أن الهيئة العامة للطيران المدني وضعت وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية خططاً احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة. ونوه الروساء على أنه تم إصدار دليل ارشادي خاص بالمسافرين، وكذلك دليل إرشادي خاص بالعاملين في المطارات السعودية، وأيضاً للناقلات الجوية الوطنية ويتضمن جميع البروتوكولات الصحية والتعليمات والإجراءات المطلوب اتباعها عند السفر، وأشار الروساء إلى أننا ننصح بالاطلاع على الدليل الإرشادي للمسافر عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.

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