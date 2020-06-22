شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجمالي المتعافين من «كورونا» يتجاوز 100 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس «كورونا» في المملكة إلى 157 ألفا و612 حالة، بعد إعلان تسجيل 3379 حالة جديدة أمس.

وأوضح مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي أمس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن من بين الحالات المؤكدة يوجد حاليا 55 ألفا و215 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2027 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة

وأشار إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 101 ألف و130 حالة، بإضافة 2213 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 1267 حالة، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، موضحا أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغ مليونا و346 ألفا و641 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 35 ألفا و656 فحصا جديدا.

وأضاف متحدث الصحة: إن بدء العودة للحياة الطبيعية، ينبغي أن يكون بحذر والالتزام ببروتوكول الإجراءات الاحترازية المعلن عنه لنواصل مرحلة النجاحات والمكاسب التي تحققت خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار ويأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة. وذكر أنه مازال هناك ارتفاع متواصل في أعداد الحالات الحرجة، إذ بلغت نسبة الزيادة ٩٪ تقريبا، مشددا على أهمية استخدام أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة كلما أمكن في التعامل مع صالونات الحلاقة ومراكز التجميل مع عودتها للعمل مع اتباع الإجراءات الوقائية المعروفة والمعلن عنها الخاصة بذلك النشاط، والدفع الإلكتروني بدلا من النقدي.

«الداخلية»: أرقام مجانية للإبلاغ

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عن مخالفي «الاحترازات»

من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين، مشددا على أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعا مخالفا أو ضعفا في تطبيقات الضوابط الخاصة به، والمبادرة بالإبلاغ عن الحالة للتعامل معها، وفي حال رصد أي مخالفة للتجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الإبلاغ على الرقم المجاني 999 في مناطق المملكة كافة أو 911 في منطقة مكة المكرمة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى استخدام خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية عبر منصة «أبشر» التي تقدم أكثر من 200 خدمة، للمسجلين البالغ عددهم أكثر من 15 مليون مسجل. كما حث جميع المراجعين عند الحاجة لخدمات الدوائر الحكومية المختصة بالقطاع الأمني على استخدام خدمة المواعيد والتقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتحميل تطبيق «توكلنا» و«تباعد» لضمان الحصول على خدمة.

«الموارد»: 66 ألف زيارة تفتيشية لرصد «الضوابط»

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن الوزارة وضعت مع بداية قدوم موظفي القطاع العام إلى مقر أعمالهم بنسبة لا تتجاوز 75% كحد أقصى عددا من الإجراءات المهمة، التي تضمنت أن يكون الدوام على ثلاث مجموعات في اليوم، الأولى يبدأ عملها في تمام الساعة 7.30 صباحا، والثانية يبدأ عملها الساعة 8.30 صباحا، أما المجموعة الثالثة والأخيرة فتبدأ عملها في التاسعة والنصف صباحا.

وأكد الهزاني أهمية تطبيق الضوابط الوقائية، موضحا أن الوزارة تعمل ومنذ بدء الجائحة على التأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الضوابط الوقائية لذلك قامت خلال الفترة الماضية وحتى اليوم بأكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية، واستمرار عمل الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس «عن بعد».