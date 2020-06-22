شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة لسرقة السيارات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي تورط في سرقة 51 سيارة، وارتكاب 11 قضية نشل باستخدام دراجة نارية، و9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام. وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على التشكيل العصابي المكون من مواطنين وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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