شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ مليون لتر مياه بحجة والخوخة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا.
كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 357,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه لاستخدام الخزانات.
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