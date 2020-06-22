شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالزعتري والخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020 في قسم الرعاية التكاملية 989 مستفيدا، وعيادة التحصين 24 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 124 فردا، وعيادة المصابين بالأوبئة 291 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 570 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 219 فردا. كما أجري الفحص المخبري لـ 380 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1,737 فردا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,117 شخصا، واستقبلت الوحدة الطبية المتنقلة 9 مستفيدين.

كما واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وراجع العيادات أمس 913 مريضا بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادات الطب العام 331 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 50 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 طفلا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضا، وراجع 27 مريضا عيادتي الأسنان. كما استقبل 94 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضا، كما عُمل 175 تحليلاً لـ 22 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأجري 27 صورة أشعة لـ 13 مريضا، كما أعطي 76 لقاحًا لـ 27 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 11 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.