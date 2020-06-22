شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: الرسائل والطلبات متاحة بـ«أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجوازات أن خدمة «الرسائل والطلبات» المتاحة عبر منصة «أبشر» تُمكّن جميع المستفيدين من خدماتها من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم وتعيقهم عن إنهاء معاملاتهم التي يتعثر تنفيذها إلكترونيًا، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال عدم تنفيذ الخدمة ومعالجتها إلكترونيًا يتطلب من المستفيد توثيق الملاحظة والحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة «أبشر» وزيارة الفرع الذي تم اختياره في الوقت المحدد لتتم خدمته، مؤكدة أهمية تقيد المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء زيارتهم مقار إدارات الجوازات.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي إدارات الجوازات والمراجعين.
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