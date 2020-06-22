شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس تنورة تكثف أعمال الرش والتعقيم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني، أن البلدية تكثف عمليات الرش والتعقيم منذ بداية الجائحة في الليل والنهار، واستمر ذلك حتى خلال الأيام الفائتة في جميع أحياء وشوارع المحافظة، وواجهات المحلات التجارية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية.
ولفت القرني إلى أن الجولات الرقابية تم تكثيفها أيضًا في أسواق النفع العام، كما عززت البلدية وجهازها الرقابي جولاتها على سكن العمال بالمحافظة خلال هذه الأيام للتقيد التام بالإجراءات الوقائية وشددت على ذلك؛ للأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.
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