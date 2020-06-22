شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يحصد 126 ميدالية بـ«الكانجارو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

حققت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إنجازًا جديدًا، وسجلت رقمًا قياسيًا حيث حصدت طالبات المنطقة 126 ميدالية في مسابقات الكانجارو للرياضيات 2020م. منها 20 ميدالية ذهبية و46 فضية و60 ميدالية برونزية، جاء ذلك خلال إعلان نتائج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الخميس الماضي، حيث شارك في تلك المسابقات أكثر من 43 ألفًا و800 طالبة في مراحل التعليم العام على مستوى المملكة.

وهنّأت مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد الطالبات الفائزات وأولياء أمورهن بهذا الإنجاز، وقالت إن التميز في أداء طالبات المنطقة الشرقية يظهر بشكل لافت في المسابقات والأولمبياد، سواء المحلية أو الدولية، مؤكدة في الوقت ذاته على الجهد المضاعف الذي تقدمه الطالبات والمعلمات اللاتي يشرفن عليهن، ويقدمن جهودًا جبارة لبناء الجيل القادم بالمهارات اللازمة والتدريب المستمر، بالإضافة إلى التأهيل العالي، سواء من المدارس أو برامج موهبة. ونوهت الفهيد بمدى حرص ومتابعة مدير التعليم د. ناصر الشلعان لطلابنا وطالباتنا الموهوبين والموهوبات في كافة مدن ومحافظات المنطقة، بهدف تنمية وتطوير الخدمات التعليمية التي يستفيد منها الطالب أو الطالبة لترجمة توجهات وزارة التعليم ضمن مساعيها التطويرية لمنظومتها انسجامًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الأجيال القادمة بالتعليم النوعي والمجود الذي يلبي احتياجات المستقبل في مداه المنظور والبعيد.

وقالت إن التميز الذي تشهده المنطقة الشرقية الزاخرة بالعديد من المنجزات في مجالات متعددة وفي قطاعات مختلفة يؤكد بلا شك الدور القيادي لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حيث تتلقى كافة القطاعات، لا سيما التعليم، الدعم الكامل والمساندة الدائمة لتحقيق التميز المستمر لخدمة الوطن الغالي.

يُذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات من أكبر المسابقات ذات الأهمية، حيث تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، وتستهدف الطلبة من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، بهدف تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، بالإضافة إلى تطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.