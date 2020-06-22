شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 40 طن حطب محلي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وذكر أن من طرق مكافحة أعمال التصحر هي إيقاف قطع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية، وإيقاف الرعي الجائر وتنظيم عمليات الرعي، وتنظيم طرق التعامل مع التربة والعناية بها، وإطلاق حملات توعية بيئية للسكان حول التصحر وطرق حماية التربة وتكثيف الغطاء النباتي بزراعة شتلات.
وقال م. الخليل: التصحر هو العملية التي تؤدي إلى تقليل الإنتاجية البيولوجية للأراضي الجافة، كما شهدت الأرض على مر التاريخ تغيرات وتدهورات نتيجة عوامل طبيعية طرأت عليها، وكذلك نتيجة لزيادة عدد السكان والتمدن والتعدين والثورات الصناعية والرعي الجائر، أدت تلك العوامل جميعها إلى تسارع وتيرة تدهور الأرض، حيث يفقد كل سنة جزء كبير من الأراضي الزراعية نتيجة لعملية التصحر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 40 طن حطب محلي بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.