شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 40 طن حطب محلي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أشاد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم الخليل، بجهود المملكة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة التصحر وإعادة الغطاء النباتي والمدرجات الزراعية، موضحا الجهود البارزة التي قدمها المكتب في مواجهة التصحر، وأن المكتب قام بمصادرة أكثر من 40 طنا من الحطب المحلي.

وذكر أن من طرق مكافحة أعمال التصحر هي إيقاف قطع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية، وإيقاف الرعي الجائر وتنظيم عمليات الرعي، وتنظيم طرق التعامل مع التربة والعناية بها، وإطلاق حملات توعية بيئية للسكان حول التصحر وطرق حماية التربة وتكثيف الغطاء النباتي بزراعة شتلات.

وقال م. الخليل: التصحر هو العملية التي تؤدي إلى تقليل الإنتاجية البيولوجية للأراضي الجافة، كما شهدت الأرض على مر التاريخ تغيرات وتدهورات نتيجة عوامل طبيعية طرأت عليها، وكذلك نتيجة لزيادة عدد السكان والتمدن والتعدين والثورات الصناعية والرعي الجائر، أدت تلك العوامل جميعها إلى تسارع وتيرة تدهور الأرض، حيث يفقد كل سنة جزء كبير من الأراضي الزراعية نتيجة لعملية التصحر.