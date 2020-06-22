شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية لتسهيل العمل بسوق الخضار والفواكه والان نبدء بالتفاصيل

بين عدد من المزارعين والمواطنين في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام لـ«اليوم»، أن أمانة المنطقة الشرقية بذلت جهودًا واضحة في تطوير السوق، متمنين التخلص من العمالة السائبة في السوق، وتخفيض أسعار الطاولات للمزارعين.

وأوضح المزارع «أحمد آل ثاني» أن وضع المظلات للمزارعين يساعد في تسهيل عملية البيع، مؤكدًا أنه يحضر الخضراوات الموسمية بشكل يومي من محافظة الأحساء، مبينًا التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقال المزارع «عمر المرهود» إن الأمانة سهلت للمزارعين عرض منتجاتهم الموسمية، وأن ذلك تشجيع للمواطنين على العمل، مؤكدًا أنه تم وضع علامات التباعد بين الطاولات.

وبين المزارع «ماجد الزامل» أن الأمانة بذلت جهدها مع المزارعين من المواطنين، وحرصت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مؤكد أن المزارعين ملتزمون بالتدابير الوقائية.

وأشار المواطن «عبدالجليل الأمير» إلى أن تنظيم الأمانة للسوق سهل عملية التسوق، مؤكدًا أنه لكبر عمره لم يحضر للسوق إلا بعد التأكد من وجود المظلات، لتسهيل عملية التسوق بعيدًا عن أشعة الشمس.

Advertisements

وقال المزارع «سجاد الحساوي» إن تنظيم الأمانة الجديد للسوق، سهل عملية عرض المنتجات، وكذلك التسوق براحة، مؤكدًا أنه لا يزال هناك تواجد للعمالة في مناطق المزارعين، ما يؤدي للغش في المنتجات.

وقال المواطن «خالد العيسى»، إن كل شيء أصبح منظمًا أكثر من السابق، وأن وجود المظلات والتباعد سهل على المتسوقين عملية الشراء، مؤكدًا أن الأمانة، تعطيهم حقوقهم كاملة وتدعم لهم عملهم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، الانتهاء من تنظيم بعض المظلات، فيما تم تسليم المقاول موقع أعمال صيانة لازمة لبعض المظلات، مشددًا على أن الأمانة نفّذت خطتها الوقائية للباعة والمستهلكين بوضع كافة الاحترازات الوقائية الخاصة بالبروتوكولات الصحية، وكذلك أعمال التعقيم والتطهير والنظافة العامة للسوق، بالإضافة لاتباع بروتوكولات أسواق النفع العام، ومن بينها تحديد فرض التباعد بين الباعة والمتسوقين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة العاملين يومياً وعدم السماح للعاملين أو المتسوقين بالدخول للسوق لمن تزيد درجة حرارتهم عن 37.5 درجة مئوية، كذلك ضمان وجود مطهرات ومواد تعقيم في الأسواق.

وأكد أنه لن يسمح بدخول السوق إلا بعد ارتداء الكمامات القماشية، إذ سيتم التثبت من ذلك عبر الجولات الرقابية بشكل دوري.