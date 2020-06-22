حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين على مناطق المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 22 يونيو 2020 02:16 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 140 زيارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف.

وأوضحت أن تلك الأجواء تؤثر كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وطريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان، وأن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة غداً، أشارت الهيئة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة 42 درجة مئوية، وتسجل أبها 19 درجة كأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة.