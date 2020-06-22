، أمانة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم خدمة "موعد" لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونيًّا.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد للتقليل من تكدُّس المراجعين في مقرها الرئيس وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين.
وحثَّ أمين منطقة جازان المراجعين على الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://jazan.sa/ar/pages/Appointment.aspx ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد، والحصول على التذكرة الإلكترونية. مشيرًا إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول.
أمانة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقةفهد كاملي الخليج 365 2020-06-22
أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم خدمة "موعد" لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونيًّا.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد للتقليل من تكدُّس المراجعين في مقرها الرئيس وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين.
وحثَّ أمين منطقة جازان المراجعين على الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://jazan.sa/ar/pages/Appointment.aspx ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد، والحصول على التذكرة الإلكترونية. مشيرًا إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
02:07 AM
في إطار التحوُّل الرقمي لتقديم الخدمات للمستفيدين وتسهيل طلب الخدمات
أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم خدمة "موعد" لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونيًّا.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد للتقليل من تكدُّس المراجعين في مقرها الرئيس وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين.
وحثَّ أمين منطقة جازان المراجعين على الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://jazan.sa/ar/pages/Appointment.aspx ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد، والحصول على التذكرة الإلكترونية. مشيرًا إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول.
، أمانة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.