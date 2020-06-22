، "أمانة جدة" تُغلق 171 محلاً بينها 41 صالون حلاقة خالفت الأنظمة الوقائية ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأحد، 41 صالون حلاقة مخالف للبروتوكولات الوقائية كما أغلقت 130 محل أنشطة تجارية متنوعة.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحلات والأنشطة التجارية وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم خلال اليوم الأول تنفيذ 2070 جولة رقابية شملت جميع الأنشطة، ورصدت 366 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وأكد الزهراني على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.
وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
"أمانة جدة" تُغلق 171 محلاً بينها 41 صالون حلاقة خالفت الأنظمة الوقائيةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-06-22
أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأحد، 41 صالون حلاقة مخالف للبروتوكولات الوقائية كما أغلقت 130 محل أنشطة تجارية متنوعة.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحلات والأنشطة التجارية وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم خلال اليوم الأول تنفيذ 2070 جولة رقابية شملت جميع الأنشطة، ورصدت 366 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وأكد الزهراني على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.
وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:01 AM
نفذت 2070 جولة رقابية ورصدت 366 مخالفة للإجراءات الاحترازية
أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأحد، 41 صالون حلاقة مخالف للبروتوكولات الوقائية كما أغلقت 130 محل أنشطة تجارية متنوعة.
وفي التفاصيل، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحلات والأنشطة التجارية وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية حيث تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم خلال اليوم الأول تنفيذ 2070 جولة رقابية شملت جميع الأنشطة، ورصدت 366 مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وأكد الزهراني على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.
وأعرب المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
، "أمانة جدة" تُغلق 171 محلاً بينها 41 صالون حلاقة خالفت الأنظمة الوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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