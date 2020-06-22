بالصور..الاحتفال بمغادرة مُسن بعد تعافيه من كورونا بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): احتفلت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بتعافي مسن ثمانيني من الإصابة بفيروس كورونا، أثناء مغادرة جناح العزل. احتفلت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بتعافي مسن ثمانيني من الإصابة بفيروس كورونا، أثناء مغادرة جناح العزل. وعبر منسوبو المدينة عن سعادتهم قائلين: " قناديل بيوتنا أنتم أملنا وعافيتكم -بفضل الله- غيمة ماطرة أبهجت فخرنا أبطال الصحة من نعيش معهم الشغف والتضحيات، وتشرح لنا المواقف همومهم والأمنيات، بأن يعود الكل لبيته سالماً معافى ". Advertisements

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