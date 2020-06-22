شكرا لمتابعة خبر عن وفاة زوجة عضو الشورى عبدالله الفوزان بعد أيام من اختراق "كورونا" لأسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلم عضو مجلس الشورى عبدالله الفوزان ، نبأ وفاة زوجته علياء عبدالله الرقابي، اليوم الأثنين، بعد أيام من إعلان إصابة عدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا

وقال الفوزان عبر تغريدة على تويتر : ” إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أم خالد فاللهم ياحي ياقيوم اجعلها من الشهداء واغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجمعني بها مع نبيك وعبادك الصالحين في جنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون” .

وكان الفوزان قد أعلن قبل أيام إصابة عدد من أسرته بفيروس كورونا قائلاً :"” تسلل فيروس كورونا إلى بعض أفراد أسرتي رغم الحرص على الإحترازات … أسأل الله العلي القدير لهم ولكافة المصابين السلامة وأن يجعل ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم … اللهم لك الحمد في السراء والضراء … لاتنسوهم من دعائكم لا حرمكم الله الأجر … وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوقع عدد من المواطنين أن زوجته توفت متأثرة بإصابتها بكورونا إلا أنه لم ينفي أو يؤكد النبأ.