شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وافد دجال يثير رعب المواطنين بفيديو مٌريب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار وافد جدلا كبيرًا بعد ظهوره في فيديو غريب في أجواء اعتبرها المواطنين مُريبة.

وظهر الوافد وهو يتحدث بحديث غير مفهوم ولكنه كان يجلس بجانبه أموال كثيرة بشكل مبالغ فيه.

وتوقع مغردون أن يكون الوافد ساحر، فيما قال أخرون إن الفلوس قد تكون مزورة، موضحين أنه إذا كانت مزورة أم لا فأنه يجب القبض عليه والتحقيق معه ومعرفة مصدر الأموال.

Advertisements

وقال أحد المغردين على الفيديو: " الاشكال هذي لازم تتحاسب من اين لك هذا مالعب فينا الا الاجانب " .

وأضاف أخر: " واضح وجه الساحر والفلوس المزوره " .