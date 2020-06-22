شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز ينقل رحلات "عودة آمنة" إلى صالة (1) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن مطار الملك عبدالعزيز، عن نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج (مبادرة عودة آمنة) ورحلات الوافدين المغادرة (مبادرة عودة) إلى (الصالة رقم 1). أعلن مطار الملك عبدالعزيز، عن نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج (مبادرة عودة آمنة) ورحلات الوافدين المغادرة (مبادرة عودة) إلى (الصالة رقم 1). ومن جانبها أوضحت أمانة منطقة مكة المكرمة إنه سيتم النقل بداية من اليوم الأثنين.

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