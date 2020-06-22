«هلثي» للصناعات الغذائية يغش عبوات الماء والتجارة تعاقبه

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): كشفت وزارة التجارة عن ثبوت مخالفة مصنع شركة هلثي الدولية للصناعات الغذائية المحدودة، الواقعة في القصيم، للاشتراطات الصحية في تعبئة المياه. كشفت وزارة التجارة عن ثبوت مخالفة مصنع شركة هلثي الدولية للصناعات الغذائية المحدودة، الواقعة في القصيم، للاشتراطات الصحية في تعبئة المياه. وشهرت التجارة بالمصنع بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت نتائج التحليل المختبرية. وأثبتت النتائج وجود زيادة لمادة البرومات في المياه تجاوزت الكميات المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بمياه الشرب المعبأة. و تضمن الحكم على المصنع فرض غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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