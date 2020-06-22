انتشال جثمان شخص سقط من قمة جبل بالباحة.. وجار البحث عن اثنين آخرين

أكدت مصادر مطلعة لـ«عاجل»، اليوم الأحد، انتشال جثمان أحد الأشخاص الذين سقطوا من قمة جبل بالباحة،

فيما يجري العمل على استخراج شخصين آخرين بواسطة الطيران.

وأفادت المصادر، أن الدفاع المدني والجهات المعنية في منطقة الباحة، تكثف البحث أيضًا عن مواطنين في العقد الرابع من العمر، بعد أن سقطا من جبال خفت ببني صبيان.

وأوضحت المصادر، أن البحث عن مواطنين اثنين جارٍ من الرابعة عصر اليوم إلى الآن، مؤكدة أن المنطقة شديدة الوعورة.