عدد ركعاتها وأحكامها وأوقاتها.. كل ما تريد معرفته عن صلاة الكسوف

أدَّى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم صلاة كسوف الشمس، اقتداءً بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه ،وترجو مغفرته وعفوه ورضاه.

وتولى إمامة المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، الذي ألقى عقب انتهاء صلاة كسوف الشمس خطبة حث فيها المصلين بتقوى الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه والرجوع إليه والإنابة له سبحانه.

وتولى إمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدنية المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان، وعقب انتهاء صلاة كسوف الشمس ألقى خطبة قال فيها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، دالتان على كمال علمه وقدرته، وبالغ حكمته وواسع رحمته.

ما هي صلاة الكسوف؟

صلاة كسوف الشمس تعد سنة مؤكدة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تارك صلاة الخسوف.

والدليل على أن صلاة كسوف الشمس سنة ما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ »[صحيح البخاري 2/39]، ولا يوجد فرق بين صلاتي الكسوف والخسوف.

وتعد صلاة كسوف الشمس سُنة مؤكدة، وتُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

كيفية ووقت أداء صلاة الكسوف

وينادَى المنادي لصلاة كسوف الشمس بقوله: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذَّن لأداء صلاة الكسوف؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين جماعة وهي الأفضل أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان.

وبعد انتهاء صلاة كسوف الشمس يقوم الإمام بعد ذلك بالإلقاء خطبة أمام جموع المصليين، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

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وروي في صحيح البخاري عَنْ أن السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كسفت الشمس على عهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلى بالناس، فأطال القراءةَ، ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع رأسه، فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع، فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثُم رفع رأسه، فسجدَ سجدتين، ثم قام، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.

وتصلى صلاة كسوف الشمس وقت حدوث الكسوف إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها، ومن السُّنة على الإمام ألا يجهر بالقراءة في كسوف الشمس كالصلاة النهارية، ويجهر بها في صلاة الخسوف كالصلاة الليلية، وهو مذهب الجمهور.

حكم اجتماع صلاة الكسوف مع صلاة الجمعة

حكم صلاة كسوف الشمس في جماعة وصلاة الكسوف أو الخسوف يجوز أن تصلى جماعة عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية والمالكية في المشهور فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف.

وفي حالة اجتماع صلاة كسوف الشمس مع صلاة الجمعة واقتضى الحال تقديم الجمعة خُطِبَ لها، ثم صلى الجمعة، ثم الكسوف، ثم خطب للكسوف، وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها، ثم خطب للجمعة خطبتها وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه، ولا يحتاج إلى أربع خطب».

ويمكن للأئمة في حال اجتماع الجمعة وصلاة كسوف الشمس أو الخسوف أن يصلوا صلاة الكسوف قبل دخول وقت الجمعة مع تخفيفها، فيُقرأ في كل ركعة بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها، ثم يشرع الإمام بعد الأذان للجمعة بإلقاء خطبة الجمعة ناويًا خطبة الكسوف مع خطبة الجمعة، ويذكر فيها شأن الكسوف وما يندب في خطبته من حثِّ الناس على التوبة وفعل الخيرات، والإكثار من الدعاء.

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