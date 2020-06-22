منها اختلاف السعر بين الرف والفاتورة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن 3 مخالفات ترتكبها المنشآت التجارية عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة. وتتضمن المخالفات، التي نشرتها الهيئة عبر حسابها بتويتر اليوم الأحد، «اختلاف السعر بين الرف والفاتورة والامتناع عن البيع وإصدار فاتورة بغير اللغة العربية»، مشيرة إلى حق المستهلك بالإبلاغ عن هذه المخالفات لوزارة التجارة عبر الرقم 1900، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تعلن موقف العقار الخاص من «القيمة المضافة» التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15%

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مخالفات للمنشآت في ضريبة القيمة المضافة.. وهذه طرق الإبلاغ عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.