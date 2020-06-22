«التعليم»: بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي غدًا

مرحلة رياض الأطفال 5 يوليو

حددت وزارة التعليم المواعيد الرسمية لإلحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعملية التعليمية من خلال موقع نور. وقالت الوزارة إن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي هو يوم الاثنين 1 ذو القعدة 1441 الموافق 22 يونيو 2020، وموعد تسجيل رياض الأطفال هو الاثنين 15 ذو القعدة 1441 الموافق 5 يوليو 2020. Advertisements اقرأ أيضًا: معلمو 36 لـ«وزير التعليم»: اللائحة التعليمية الجديدة ظلمتنا.. انصفونا مصادر لـ«عاجل»: وزارة التعليم تشكل لجنة لتأهيل المعلمين

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