بالصور.. إغلاق 8 محلات وتوقيع تعهُّد على 68 صالون حلاقة بتبوك

خالفت بروتوكولات مواجهة كورونا
أعلنت أمانة منطقة تبوك، اليوم الأحد، عن إغلاق 8 محلات خالفت تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وفي بيان لها، أكدت أمانة المنطقة، استمرار الجولات اليومية على المحلات والأنشطة الاقتصادية التي عادت لمزاولة عملها بعد رفع منع التجول.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم إغلاق (8) محلات لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا المستجد»، لافتةً إلى أنها وقعت تعهدًا على (68) صالون حلاقة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة؛ وذلك تزامنًا مع عودة الحياة لطبيعتها.
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