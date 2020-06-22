أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطة والتزيين النسائي

للتأكد من تقيُّدها بالبروتوكولات الوقائية من كورونا
كثفت أمانة منطقة الجوف، رقابتها على محال الحلاقة الرجالية، ومشاغل التجميل النسائي، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة التزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.
وقال وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر الشراري؛ إن الأمانة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة ومشاغل التزيين النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري؛ للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.
ولفت إلى أن الأمانة وبلدياتها ستغلق فورًا المحلات المخالِفة للتعليمات والقرارات الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع تلك الإجراءات والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.
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