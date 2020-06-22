باشرت فرق من دفاع مدني محافظة المخواة حريقًا في مستشفى المخواة الجديد. وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي، أن الحريق نشب خارج المستشفى، وذلك في سكن عمال المستشفى، وحضرت آليات الدفاع المدني لإخماده، ولم يصب أحد بأذى. وأصدرت صحة الباحة بيانا أوضحت فيه عن تعرض وحدة سكنية متنقلة مساء أمس تابعة لإحدى الشركات العاملة في المستشفى الجديد، وبينت الصحة أن الحريق المحدود أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه، وأشارت صحة الباحة إلى أن الوحدة السكنية خارج مبنى المستشفى ولم يتضرر منها المستشفى أو وقوع ضحايا. يذكر أن مشروع مستشفى المخواة متعثر لأكثر من 10 سنوات، ويتكون من مبنيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بسكن مستشفى المخواة المتعثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.