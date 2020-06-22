موجة الغبار تزحف إلى عسير وأمطار على نجران والباحة

امتدت موجة الأتربة والغبار التي ضربت منطقة جازان، إلى محافظة محايل عسير، أمس، مما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرقات والشوارع المحورية، وغطت موجة الغبار المحافظة.

وانتشرت دوريات المرور على الطرقات، بينما استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفى العام عددا من المرضى من كبار السن والأطفال الذين يعانون من مرض الربو والحساسية.

تدابير للوقاية

حذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار، داعية الجميع لاتباع إرشادات الدفاع المدني، خاصة دوريات السلامة وقراءة النشرات التحذيرية المتواجدة في معارض الدفاع في المنطقة. وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الغبار والرياح العاتية، مشددة على ضرورة استخدام المصابيح والإشارات التحذيرية والالتزام بعدم السرعة على الشوارع والطرق الرئيسية.

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رياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدرالجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، كما نبّهت الهيئة من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

جددت مديرية الدفاع المدني تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.