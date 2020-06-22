تحرك لتفعيل البرنامج الوطني الرقمي للسياحة السعودية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة السياحة بصدد التعاقد مع متعهدين من القطاع الخاص، لتفعیل البرنامج الوطني الرقمي للسیاحة السعودية ، وبناء منصة البيانات الخاصة بوزارة السياحة، وذلك امتدادا لجهود الوزارة لتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030»، الرامية إلى تنمية البنية التحتية الرقمية وحوكمة التحول الرقمي، وضمن مبادرات الوزارة التي تسهم في تسريع مسيرة التحول الإلكتروني للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد، والربط مع الجهات الحكومية.

التحول الرقمي

كانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية «وزارة السياحة حاليا»، أطلقت -قبل سنوات- المنصة الوطنية للرصد السياحي، وهي منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي، بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية.

وفي 2018، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني «وزارة السياحة حاليا» تأسيس «مركزالتحول الرقمي»، لمتابعة تفعيل التحول الرقمي، وجعل التقنية الرقمية المحفز والمحرك الأساس لتطويرمجالات وأعمال الهيئة بمختلف قطاعاتها، والبرامج التنفيذية التي تعد ضمن أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030.

حزمة خدمات

حققت الهيئة سبقا في التحول الإلكتروني خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية«يَـسِّر» وقنوات الاتصال الأخرى التي يسّرت شراكات مع الوزارات، وفتحت الباب أمام الجميع للتحول الرقمي في المعاملات، واحتلت الهيئة المركز الأول من بين 89 جهة حكومية أخرى، لتقديمها أكثر من حزمة من الخدمات الإلكترونية، كما تم اختيار الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن برنامج «يسّر» لمشروع «التطبيقات التكاملي»، كما عملت على تسخير التقنية للترويج للسياحية، خلال أجهزة المعلومات السياحية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الحديثة.

وأقر مجلس الوزراء برنامج التحول الوطني في الأول من رمضان 1437، «13» مبادرة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات و480 مليون ريال.

مهام البرنامج

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التكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية

تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي في الهيئة

تسهيل إدارة الترابطات بين أنشطة ومبادرات وبرامج الهيئة

تمكين المسؤولين من اتخاذ القرارات وفقا لإطار عمل متكامل، يضمن الإنجاز بفعالية وكفاءة

إضافة إلى تطوير أعمال وأنشطة السياحة، بما يضمن تحقيق مردودات ربحية مجزية

دعم تأسيس ذراع استثمارية تقنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المؤسسية المتاحة