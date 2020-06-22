مصادرة الإبل السائبة في راشدية مكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة الإبل السائبة في المناطق السكنية في الراشدية، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق، وخصصت الأمانة فرقا رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين والمقيمين. ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبة، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.



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