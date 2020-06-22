جلوي لرجال الأمن: جهودكم محل فخر واعتزاز

أعرب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على ما اتخذته المملكة من إجراءات، منذ بداية ظهور فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، كان لها الفضل بعد الله في التخفيف من حدة الوباء على البشرية والاقتصاد. جاء ذلك في كلمة وجهها، عبر الاتصال اللاسلكي، إلى عموم الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمنطقة، قائلا: «الساعة السادسة من صباح اليوم المبارك، رفعت النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق منع التجول في الطرق والشوارع والميادين، فكلنا فخر واعتزاز بكم، من منسوبي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، على جهودكم في الحد من انتشار الوباء، وتوعية المجتمع، ودرء الوباء عنهم، فلكم كل الشكر والتقدير». ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بموقف المواطن مع هذه الجائحة، قائلا: «اليوم نستذكر ما قاله الشعب السعودي العظيم، منذ أمر خادم الحرمين الشريفين، بفرض منع التجول قبل ثلاثة أشهر ويومين، حين قال كلمته (سمعا وطاعة)، وقد برهنها قولا وعملا»، مشيدا بدور المواطن والمقيم في التعاون والتجاوب مع الإجراءات والتدابير. وختم الأمير جلوي كلمته بالشكر لأبطال الصحة، على تصديهم لهذا الوباء، وتقديم التضحيات في سبيل صحة المجتمع وسلامته. من جهته، أجاب عبر الاتصال اللاسلكي، مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبوذيبة، معبرا عن شكره لأمير المنطقة على تقديره جهود منسوبي الجهات الأمنية، مبينا أن كلمته وسام شرف واعتزاز على صدورهم، ودافع لبذل مزيد لخدمة هذا دوت الخليج المعطاء، وقال «نعاهدكم بأن نبقى الدرع الحصين لحماية دوت الخليج ومقدراته في ظل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين».



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