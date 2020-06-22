الأربعاء انطلاق فعاليات الصيف بأحد رفيدة

كما اطلعت اللجنة على فعاليات الصيف المُعدة من قبل مجلس التنمية السياحية، وما تم فيه من اعتماد لفعاليات المحافظة ومراكزها الإدارية، فيما سيقدم القطاع الصحي في المحافظة، محاضرة توعوية صحية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، وعيادة مسح ميداني للفيروس، وعيادات طبية متنقلة، وعيادة تغذية، وحملة للتبرع بالدم. وقد كلفت اللجنة الفرق التطوعية (سندكم واللجنة الشبابية وانبثاق التابع للجنة التنمية الاجتماعية)، بمساندة الجهات المشاركة، ومنع الدخول للفعاليات إلا بعد عمل الاحترازات الطبية اللازمة، وتنظيم الحضور بالتباعد حسب المسافة الصحية المطلوبة، بمشاركة عدد من منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر في المحافظة.
كما أعلن محافظ أحد رفيدة أن انطلاق فعاليات الصيف في المحافظة سيكون في يوم الأربعاء الموافق 3/ 11، وذلك في تمام الساعة الـ4 عصرا، بإطلاق مبادرة حسن الوفادة، ومشاركة جميع الجهات المشاركة، ثم التوجه لساحة الاحتفالات في المركز الحضاري الذي خُصص للفعاليات، فيما ستقوم بلديه المحافظة بتطبيق الدليل الإرشادي الصادر من هيئة الترفيه، بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث ستنطلق الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعراض للسيارات الكلاسيكية، والدبابات النارية، ثم أداء صلاة المغرب، بعد ذلك سيكون الجميع على موعد مع محاضرة توعوية دينية، ثم محاضرة توعوية صحية، ثم أداء صلاة العشاء، بعد ذلك ستبدأ الأمسية الثقافية بقصيدة شعرية وطنية ثم أوبريت عن ليالي الجنوبية، بينما ستنطلق الفعاليات الأخرى في مواعيدها التي سيتم تحديدها لاحقا، على أن تقوم كل جهة بعملها بحكم الاختصاص، والعمل كفريق واحد لإنجاح فعاليات الصيف في المحافظة.
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