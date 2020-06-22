الأربعاء انطلاق فعاليات الصيف بأحد رفيدة

ترأس محافظ أحد رفيدة، رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية متعب ‏ناصر المتعب، اجتماع اللجنة، بحضور جميع الأعضاء، ومديري ‏ورؤساء الإدارات الحكومية المشاركة، وذلك بقاعة الاجتماعات ‏بمبنى المحافظة.‏ وتم خلال الاجتماع إطلاع الجميع على توجيه أمير منطقة عسير، ‏رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير تركي بن طلال، ‏والمتضمن إقامة فعاليات صيف عسير 1441، وإطلاق مبادرة حسن ‏الوفادة بنسختها الثانية، والتحضير، والتنفيذ وفق المهام المحددة لكل ‏جهة، حيث استعدت الجهات الحكومية المشاركة في المحافظة، بتنفيذ ‏التوجيه الكريم للمهام والمكلفين بها.

كما اطلعت اللجنة على فعاليات الصيف المُعدة من قبل مجلس التنمية ‏السياحية، وما تم فيه من اعتماد لفعاليات المحافظة ومراكزها ‏الإدارية، فيما سيقدم القطاع الصحي في المحافظة، محاضرة توعوية ‏صحية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، وعيادة مسح ميداني ‏للفيروس، وعيادات طبية متنقلة، وعيادة تغذية، وحملة للتبرع بالدم. ‏وقد كلفت اللجنة الفرق التطوعية (سندكم واللجنة الشبابية وانبثاق ‏التابع للجنة التنمية الاجتماعية)، بمساندة الجهات المشاركة، ومنع ‏الدخول للفعاليات إلا بعد عمل الاحترازات الطبية اللازمة، وتنظيم ‏الحضور بالتباعد حسب المسافة الصحية المطلوبة، بمشاركة عدد من ‏منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر في المحافظة.‏

كما أعلن محافظ أحد رفيدة أن انطلاق فعاليات الصيف ‏في المحافظة سيكون في يوم الأربعاء الموافق 3/ 11، وذلك في تمام ‏الساعة الـ4 عصرا، بإطلاق مبادرة حسن الوفادة، ومشاركة جميع ‏الجهات المشاركة، ثم التوجه لساحة الاحتفالات في المركز الحضاري ‏الذي خُصص للفعاليات، فيما ستقوم بلديه المحافظة بتطبيق الدليل ‏الإرشادي الصادر من هيئة الترفيه، بالتعاون مع الجهات المشاركة، ‏حيث ستنطلق الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعراض ‏للسيارات الكلاسيكية، والدبابات النارية، ثم أداء صلاة المغرب، بعد ‏ذلك سيكون الجميع على موعد مع محاضرة توعوية دينية، ثم ‏محاضرة توعوية صحية، ثم أداء صلاة العشاء، بعد ذلك ستبدأ ‏الأمسية الثقافية بقصيدة شعرية وطنية ثم أوبريت عن ليالي الجنوبية، ‏بينما ستنطلق الفعاليات الأخرى في مواعيدها التي سيتم تحديدها ‏لاحقا، على أن تقوم كل جهة بعملها بحكم الاختصاص، والعمل ‏كفريق واحد لإنجاح فعاليات الصيف في المحافظة.‏