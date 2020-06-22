حقوق الإنسان: تعديل المادة 12 امتداد للإصلاحات التشريعية

وأكد العواد أن ما تحقق من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها هذا الإصلاح، ينم عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها، وهو ما يتجلى في اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.
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