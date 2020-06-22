السعودية اليوم / إيقاف 6 مهاجرين والقبض على منظمين للهجرة غير الشرعية في تونس



تونس 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس التونسي ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسية إفريقية بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.

وأفاد مسؤول بمحافظة القصرين في تصريح له اليوم بإيقاف المهاجرين على متن مركبة خاصة، بعد أن اجتازوا الحدود التونسية الجزائرية خلسة، لافتًا إلى أنه تم إخضاعهم إلى الحجر الصحي الإجباري، ليتم لاحقًا اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

من جهة أخرى أوقفت وحدات من الحرس البحري بمحافظتي المهدية وصفاقس شخصين منظمين لعمليات هجرة غير شرعية، وعثرت وحدات الحرس لدى تفتيش منزل أحدهم على مبالغ مالية من عمليات هجرة غير شرعية، حيث تم التحفظ على المنظمين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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