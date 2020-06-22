السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يناقش استعدادات العام الدراسي القادم



ظهران الجنوب 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

عقدت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب اليوم, اجتماعاً برئاسة مُدير التعليم سعيد هباش أبوحديد لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد 1441- 1442هـ ، لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية, وسعياً إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم المقررات.

وتناول الاجتماع دراسة النقاط المُدرجة على جدول الأعمال التي اتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة ومن أهمها التأكيد على جميع الإدارات والأقسام بوضع الخطط والحلول للمعضلات المتوقع حدوثها التي قد تطرأ على العملية التعليمية حال استمرار جائحة

وأكد مُدير التعليم في ختام الاجتماع, أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثها وباء كورونا، مما يتطلب مزيداً من استشعار المسؤولية حتى يتم تخطيها بسلام.

// انتهى //

23:55ت م

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ظهران الجنوب 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعقدت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب اليوم, اجتماعاً برئاسة مُدير التعليم سعيد هباش أبوحديد لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد 1441- 1442هـ ، لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية, وسعياً إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم المقررات.وتناول الاجتماع دراسة النقاط المُدرجة على جدول الأعمال التي اتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة ومن أهمها التأكيد على جميع الإدارات والأقسام بوضع الخطط والحلول للمعضلات المتوقع حدوثها التي قد تطرأ على العملية التعليمية حال استمرار جائحة كورونا المستجد، وتطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة, والاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة، والتأكد من وصول المقررات الدراسية، وتوفر وسائل النقل، ومناقشة عقود الصيانة والتشغيل، ومناقشة الصعوبات والمعوقات الطارئة والمتوقعة وكيف يمكن مواجهتها.وأكد مُدير التعليم في ختام الاجتماع, أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثها وباء كورونا، مما يتطلب مزيداً من استشعار المسؤولية حتى يتم تخطيها بسلام.// انتهى //23:55ت م0294

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