السعودية اليوم / مصر تسجل 1475 حالة إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

سجلت مصر اليوم 1475 حالة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 55233 حالة, وإجمالي حالات الشفاء إلى 14736 حالة كما زاد العدد الكلي للوفيات إلى 2193 وفاة.

// انتهى //

23:35ت م

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القاهرة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسجلت مصر اليوم 1475 حالة جديدة بفيروس كورونا و 87 حالة وفاة، وشفاء 409 حالات.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 55233 حالة, وإجمالي حالات الشفاء إلى 14736 حالة كما زاد العدد الكلي للوفيات إلى 2193 وفاة.// انتهى //23:35ت م0285

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