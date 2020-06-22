السعودية اليوم / بلدية روضة هباس تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



رفحاء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

كثفت بلدية روضة هباس التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة صحة البيئة اليوم, جولاتها الرقابية والتفتيشة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة

وشملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المحال التجارية.

وبالتزامن مع ذلك, قامت البلدية بتكريب أشجار النخيل في الشوارع الرئيسة وصيانة الجزر الوسطية وأعادت تأهيلها، كما كثفت جهودها في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئسية وداخل الأحياء.

// انتهى //

23:12ت م

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رفحاء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية روضة هباس التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة صحة البيئة اليوم, جولاتها الرقابية والتفتيشة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد وشملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المحال التجارية.وبالتزامن مع ذلك, قامت البلدية بتكريب أشجار النخيل في الشوارع الرئيسة وصيانة الجزر الوسطية وأعادت تأهيلها، كما كثفت جهودها في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئسية وداخل الأحياء.// انتهى //23:12ت م0275

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