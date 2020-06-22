السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يرأس بعد غد جلسة مجلس المنطقة الثانية للعام المالي الحالي



الباحة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة بعد غدٍ، جلسة مجلس المنطقة في دورته الثانية للعام المالي 2020م, وذلك عبر الاتصال المرئي "عن بعد".

وأوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة علي بن ناصر بشية، أنه سيناقش محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، ولجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة ، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة ، ولجنة شؤون الأسرة.

وبين أن الجلسة ستستعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة - رعاها الله - لتخفيف آثار جائحة

وأضاف آل بشية أنه ستناقش خلال الجلسة القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي استعرضت في جلسات دورة المجلس الحالية.

// انتهى //

22:52ت م

0270



الباحة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة بعد غدٍ، جلسة مجلس المنطقة في دورته الثانية للعام المالي 2020م, وذلك عبر الاتصال المرئي "عن بعد".وأوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة علي بن ناصر بشية، أنه سيناقش محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، ولجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة ، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة ، ولجنة شؤون الأسرة.وبين أن الجلسة ستستعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة - رعاها الله - لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص المقدم من فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وتقرير بشأن التدابير الصحية بالمنطقة وكذلك تقرير نتائج تطبيق التدابير الأمنية والاحترازات الوقائية بالمنطقة، وسيجري الاطلاع على الآلية التي تقدر بها وتحصر الزيادة في التعداد السكاني بالمنطقة خلال فترة الصيف والشتاء.وأضاف آل بشية أنه ستناقش خلال الجلسة القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي استعرضت في جلسات دورة المجلس الحالية.// انتهى //22:52ت م0270

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