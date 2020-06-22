شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا أحب السعودية».. تزين مدخل القريات والان نبدء بالتفاصيل

زيّنت لوحة ثلاثية الأبعاد المدخل الغربي لمحافظة القريات، التي أنشأتها بلدية القريات تعبيراً منها للدور الكبير الذي بذلته حكومتنا الرشيدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا . وتحمل اللوحة "أنا أحب السعودية" وشعار المملكة السيفين والنخلة. واستخدمت البلدية المرتفعات الجبلية لتكون موقعاً للوحة وشعار المملكة السيفين والنخلة.

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