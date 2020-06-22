أمانة جدة تدشن خدمة موعد إلكترونيًّا لمراجعتها

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - جدة

دشنت أمانة محافظة جدة، يوم أمس الأحد، خدمة موعد للعملاء التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة.

ويأتي تدشين خدمة موعد في إطار سعي أمانة جدة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأوضحت مدير عام خدمة العملاء، رشا عبدالله باهيثم، أن هذه خدمة موعد تهدف إلى تنظيم زيارة المراجعين بما يسهل الإجراءات ويتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعية المراجعين كافة للاستفادة من الخدمة عبر موقع الأمانة الإلكتروني واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل والحصول على الموعد وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية مع ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية في الجوال عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى مبنى الأمانة والبلديات الفرعية ما لم يحمل المستفيد موعدًا مؤكدًا.

يذكر أن الخدمة خصصت للحالات التي تستدعي المراجعة، حيث يمكن إتمام العديد من الخدمات المختلفة إلكترونيًّا من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، فيما تستمر الأمانة في مبادرة “سهلناها لكم” لدعم العملاء عن بعد التي أطلقت مع بداية الجائحة حرصًا على سلامة المواطنين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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