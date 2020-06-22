راجع أمانة جازان إلكترونيًّا عبر خدمة موعد

2020-06-22

متابعات الخليج 365- جازان

أطلقت أمانة منطقة جازان، يوم أمس، خدمة “موعد” لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونيًّا.

وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد للتقليل من تكدس المراجعين في مقرها الرئيسي وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان، من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين.

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وحثّ أمين منطقة جازان المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: (هنا)، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرًا إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول.

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