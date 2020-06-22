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أجرى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العربي، أن الاتصال تناول آخر مستجدات الأوضاع في العراق في ظل الاعتداءات والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العراقية خاصة في المناطق الشمالية.
وعبر رئيس البرلمان العربي عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض للعمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا وإيران التي تستهدف أمن وسلامة العراق، وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 12:31 AM
أكد رفض البرلمان العربي للعمليات التي تقوم بها أنقرة وطهران لاستهداف أمن البلاد
أجرى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العربي، أن الاتصال تناول آخر مستجدات الأوضاع في العراق في ظل الاعتداءات والتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العراقية خاصة في المناطق الشمالية.
وعبر رئيس البرلمان العربي عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض للعمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا وإيران التي تستهدف أمن وسلامة العراق، وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
، "السلمي" يبحث مع رئيس النواب العراقي الاعتداءات التركية والإيرانية بالمناطق الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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