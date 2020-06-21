خطوات التسجيل في نظام نور

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ اليوم الاثنين تسجيل طلاب الصف الأول ورياض الأطفال في نظام نور في المدارس، حيث تم توفير إمكانية التسجيل الإلكتروني؛ بسبب فيروس كورونا خلال تلك الفترة.

وتبدأ عملية التسجيل في نظام نور وتقديم طلبات الصف الأول للعام الدراسي الجديد، وفيما يلي الخطوات:

خطوات التسجيل في نور:

– يجب أن يتم التسجيل أولًا في نظام نور.

– يتم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة عدم التسجيل يتم الضغط على رابط تسجيل ولي أمر جديد ومن الخيارات يتم اختيار تسجيل الأبناء.

– بعدها ستظهر عدة اختيارات ويتم اختيار تسجيل طالب جديد وإكمال البيانات المطلوبة (رقم الهوية- صلة القرابة- تاريخ الميلاد) ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ويجب ملاحظة أنه لا يمكن تسجيل الطالب في نظام نور والذي لم يبلغ سن الالتحاق بالمدرسة، أما في حالة أن الطالب غير سعودي فيجب التسجيل في الموعد المحدد الموجود في النظام.

ولفتت التعليم إلى أنه في حالة استيفاء جميع الشروط الموجودة على نظام نور ستظهر بيانات الطالب ويتم تحديد مكتب التعليم بالمنطقة لتظهر المدرسة المطلوبة والضغط على تسجيل، ثم قبل زيارة المدرسة يجب الحرص على إحضار المرفقات المطلوبة وطبع استمارة الفحص الطبي.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ عبر نور وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يُجرى بها مفاضلة، وذلك ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة المقبل، ويستمر حتى تسديد الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في الثاني من شهر صفر 1442هـ.

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وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة إلى استمرار تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية التي بدأ بها القبول بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441هـ، فيما يبدأ تسجيل خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية المرخّصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من 20 ذي الحجة المقبل، على أن يبدأ تسجيل خريجي وخريجات روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ابتداءً من الـ27 من شهر ذي الحجة المقبل.

يذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نور (هنا) فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عامًا وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

يذكر أن النظام يعتبر برنامجًا خاصًّا بجميع العمليات التعليمية في السعودية وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

ويوفر نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس من بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وغيرها من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية.

خدمات نظام نور:

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام، ويتيح أيضًا خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

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