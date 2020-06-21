استفد من أبشر تجديد رخصة القيادة

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخدام منصة ابشر تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني عبر المنصة دون اشتراط الكشف الطبي للنظر؛ وذلك تسهيلًا للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكان المرور السعودي بدأ في تجديد رخص السير إلكترونيًّا عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وقالت منصة أبشر: إنه بالإمكان الآن الاستفادة من ابشر تجديد رخصة من دون اشتراط الفحص الطبي عبر حساب المستفيد في المنصة على الرابط التالي: هنا.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق تسجيل الدخول عبر المنصة وكتابة “تجديد رخصة القيادة” في محرك البحث للانتقال السريع.

في سياق آخر، أكد المرور أن عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يفرض على المستفيد غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

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كما نشر المرور السعودي، عبر حسابه على موقع تويتر الاشتراطات وخطوات نقل الملكية إلكترونيًّا التي تتضمن ما يلي:

– يجب قبل إتمام عملية المبايعة التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري وسريان رخصة السير الخاصة به.

– يجب معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة أولًا بعد ذلك يقوم المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم يدخل البائع بعد ذلك على منصة أبشر، ويختار خدمة عرض مركبة للبيع ويدخل تفاصيل المبايعة.

– تتضمن الخطوات كذلك دخول المشتري على منصة أبشر واختيار قبول أو رفض طلب المبايعة، ثم يقوم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وفور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

– يقوم البائع بعد ذلك بالدخول البائع على منصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع وقيام المشتري بالتأمين على المركبة.

وقال المرور السعودي: إن هذه الخدمة تشترط أن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و150 ألف ريال، وأن يكون البائع والمشتري من مواطني المملكة.

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