انطلاق فعاليات الصيف في أحد رفيدة والبداية بـ حسن الوفادة

2020-06-21

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

ترأس محافظ أحد رفيدة، رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية، متعب ناصر المتعب، اجتماع اللجنة بحضور جميع الأعضاء، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية المشاركة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة للاطلاع على تفاصيل فعاليات الصيف في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع اطلاع الجميع على توجيه أمير منطقه عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والمتضمن إقامة فعاليات صيف عسير 1441هـ وإطلاق مبادرة حسن الوفادة بنسختها الثانية والتحضير والتنفيذ وفق المهام المحددة لكل جهة، حيث استعدت الجهات الحكومية المشاركة في المحافظة بتنفيذ التوجيه الكريم للمهام والمكلفين بها.

كما اطلعت اللجنة على فعاليات الصيف المُعدة من قبل مجلس التنمية السياحية وما تم فيه من اعتماد لفعاليات المحافظة ومراكزها الإدارية فيما سيقدم القطاع الصحي في المحافظة، ومحاضرة توعوية صحية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعيادة مسح ميداني للفيروس وعيادات طبية متنقلة وعيادة تغذية وحملة للتبرع بالدم.

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وكلفت اللجنة الفرق التطوعية (سندكم واللجنة الشبابية وانبثاق التابع للجنة التنمية الاجتماعية) بمساندة الجهات المشاركة منع الدخول للفعاليات إلا بعد عمل الاحترازات الطبية اللازمة وتنظيم الحضور بالتباعد حسب المسافة الصحية المطلوبة بمشاركة عددٍ من منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر في المحافظة.

من جهة أخرى، أعلن محافظ أحد رفيدة أن انطلاق فعاليات الصيف في المحافظة سيكون يوم الأربعاء القادم، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بإطلاق مبادرة حسن الوفادة ومشاركة جميع الجهات المشاركة ثم التوجه لساحة الاحتفالات في المركز الحضاري الذي خُصص للفعاليات، فيما ستقوم بلدية المحافظة بتطبيق الدليل الإرشادي الصادر من هيئة الترفيه، بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث ستنطلق الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم استعراض للسيارات الكلاسيكية والدبابات النارية ثم أداء صلاة المغرب.

بعد ذلك سيكون الجميع على موعد مع محاضرة توعوية دينية ثم محاضرة توعوية صحية ثم أداء صلاة العشاء، وبعد ذلك ستبدأ الأمسية الثقافية بقصيدة شعرية وطنية ثم أوبريت عن ليالي الجنوبية، بينما ستنطلق الفعاليات الأخرى في مواعيدها التي سيتم تحديدها لاحقًا على أن تقوم كل جهة بعملها بحكم الاختصاص والعمل كفريق واحد لإنجاح فعاليات الصيف في المحافظة.

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