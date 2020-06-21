تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز في السعودية

2020-06-21

متابعات الخليج 365- جازان

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، على تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة، ومقرها محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وتم تسجيلها برقم (1916).

وذكر مؤسس الجمعية وصاحب فكرتها ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد بن علي القُحَل، أن فكرة الجمعية نشأت انطلاقًا من أهمية العناية برياضة الفروسية الأصيلة والنبيلة، والتي ورد في الكتاب والسنة فضلها ومكانتها، وأيضًا وجود طاقات هائلة من فرسان قفز الحواجز بالمنطقة والذين لهم مشاركات وبطولات داخل المنطقة وخارجها، وكذلك وجود أندية ومرابط للخيل متفرقة في المنطقة مما يجعل وجود جمعية تنظم أعمال فروسية قفز الحواجز بعمل مؤسسي منظم وفق رؤية المملكة 2030 في غاية الأهمية وستهدف الجمعية إلى نشر ثقافة الفروسية، وحفظ أوقات الشباب والعناية بفرسان المنطقة وتأهيلهم للمشاركات وتنظيم البطولات والدورات المتعلقة بهذه الرياضة واستقبال الدعم المالي عبر حسابات الجمعية الرسمية.

Advertisements

وقدم القُحَل شكره إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية؛ على عنايتهم ودعمهم لهذه الرياضة الأصيلة ولأعضاء مجلس الإدارة، وهم حسين المسودي نائب الرئيس الشيخ علي عقيلي المسؤول المالي والشيخ عبدالمعطي الأسود والدكتور قاسم قحل وبقية أعضاء المجلس غازي حكمي وماجد عريشي وخالد النهدي وعبدالوهاب عطيف وكافة مؤسسي الجمعية الذين كانوا عونًا له في تأسيس الجمعية.

من جانب آخر، قال نائب رئيس الجمعية حسين المسودي مالك مربط الرسن الذهبي للخيل العربية الأصيلة بأبو عريش: إن المنطقة مقبلة على خير كبير في ظل حكومتنا الرشيدة، ويوجد اهتمام كبير من أبناء المنطقة بتربية الخيل، وقد زاد عدد مرابط الخيل في السنتين الأخيرة بشكل ملحوظ.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









