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شكرا لقرائتكم تواصل أعمال الإصحاح البيئي وتطهير الطرق والمواقع الحيوية بـ صامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تواصل أعمال الإصحاح البيئي وتطهير الطرق والمواقع الحيوية بـ صامطة
مواكبة للقرارات الصادرة من المسؤولين برفع منع التجول الكلي
متابعات الخليج 365 - جازان
استمرارًا لجهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل سعادة رئيس البلدية د/ سالم بن علي منيف، كثفت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة والطرقات والأماكن العامة والمحال التجارية والأسواق مواكبة للقرارات الصادرة من المسؤولين برفع منع التجول الكلي في مناطق المملكة كافة، والعمل بكافة البروتوكولات الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة د/ سالم بن علي منيف، أن هذه الإجراءات تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذًا لتعليمات، وإشراف ومتابعة أمين المنطقة سعادة الأستاذ/ نايف بن مناحي بن سعيدان، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، وضمن جهود أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مع التنبيه بالالتزام والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية متمنين السلامة للجميع.
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