السعودية | وزير السعودية للشؤون الأفريقية: أمن مصر وأمننا لا ينفصلان

شكرا لقرائتكم وزير السعودية للشؤون الأفريقية: أمن مصر وأمننا لا ينفصلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبد العزيز القطان، الأحد، أن البيان القوي الذي أصدرته السعودية حيال تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية.

وقال في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، "أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الأحد، تأييد المملكة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، مؤكدة أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

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حق مصر في الدفاع عن نفسها

وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

هذا وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد شدد في خطاب، السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد أن السيسي الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.