ابنة مايا دياب تثير ضجة على “التيك توك”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 11:15 مساءً - ‏33 دقيقة مضت أخبار السعودية 54 زيارة

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب، متابعيها، وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، “إنستجرام”، بصورة أثناء تلقيها تعليمات وتدريبات، لكيفية عمل فيديوهات “تيك توك”، من ابنتها الصغرى، حيث ظهرت مايا دياب وابنتها، بـ “البيجامات الصفراء”، واتبعت مايا كل تعليمات ابنتها فى الحركات الراقصة، وفى نهاية الفيديو قالت مايا لإبنتها، “اتفضلى على برا .. باى”

وكانت الفنانة ميريهان حسين، قد تقميصت شخصية مايا دياب، وقلدتها في شكلها وحركاتها وطريقة غنائها، وحاز الفيديو الذى نشرته ميرهان عبر حسابها على إنستجرام، العديد من متابعيها، مشيدين بموهبتها في التقليد، وتعد مايا دياب الشخصية رقم 5 التي تتقمصها ميرهان حسين.

قبل أيام انتقدت مايا، موقف الحكومة والسياسيين اللبنانيين بعد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، والمحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله، وعلقت على هذا المشهد عبر حسابها بموقع “تويتر”، قائلة: “كيف فيك تسيّس الجوع، كيف فيك تقنع الفقر انّو يروق، عم بيحطونا أمام خيارين: إمّا الجوع والفقر والموت منه، أو الحرب الأهلية.. وكأننا فريقين.. ونحن لأوّل مرة فريق واحد.. فريق واحد “.