السعودية : حالات التعافي من كورونا تتجاوز الـ 100 ألف والرياض تنخفض إلى ما دون الـ1000 حالة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 11:15 مساءً - ‏44 دقيقة مضت أخبار السعودية 35 زيارة

كشف التقرير اليومي لوزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية أن المملكة سجلت 2213 حالة تعافٍ جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع عدد حالات التعافي في المملكة إلى أكثر من 101 ألف حالة.

كما أظهر التقرير اليومي للوزارة أن عدد الحالات في العاصمة الرياض تراجع إلى ما دون الـ1000 حالة، حيث سجلت اليوم 668 حالة من إجمالي 3379 حالة في جميع مناطق المملكة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة في المملكة التي تتلقى الرعاية 55215، منها 2027 حالة حرجة.