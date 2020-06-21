مختص يوضح آلية إسقاط السعودية ادعاءات قطر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 11:15 مساءً - استعرض الخبير المختص في الأعمال الدولية عبد العزيز السند الآلية التي أسقطت بها المملكة الادعاءات القطرية ضدها أمام منظمة التجارة العالمية.

وقال السند، إن أي دولة تنضم للمنظمة يعني أنها ملتزمة بثلاث اتفاقيات هي “الجات” المتصلة بالسلع، و”الجات” المتصلة بالخدمات، وتريبس (TRIPS)، وعند تأسيس المنظمة، أدرك المؤسسون أنه يجب أن تكون هناك استثناءات لحماية الأمن الوطني، وحماية الصناعة الوطنية.

وأضاف أن المملكة استخدمت المادة 73 في اتفاقية تريبس، والتي نصت على أنه لا يوجد بموجب هذه الاتفاقية ما يمنع أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراءات لحماية مصالحها الأمنية الأساسية وتم بناء على هذا إسقاط جميع الادعاءات المتعلقة بالقرصنة.

وأشار إلى أن القضية بدأت بين السعودية وقطر في الأول من أكتوبر 2018، وطلبت قطر إجراء مشاورات كمرحلة أولى للتقاضي مع المملكة، والتي زعمت فيه فشل المملكة في توفير حماية كافية للملكية الفكرية لقطر.

وقدمت قطر 6 ادعاءات استندت فيها إلى الاتفاقية المتعلقة بالملكية الفكرية، لكن التقرير النهائي الذي صدر مؤخرا أسقط 5 من الادعاءات المرفوعة ضد المملكة من قبل فريق التحكيم، وذلك بعد تقديم المملكة معلومات عن حماية الملكية الفكرية وحماية أمنها القومي.